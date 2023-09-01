Профильные лицеи Самарской области получили учебные беспилотники

К программе обучения присоединятся представители федерации дрон-рейсинга, которые будут консультировать учителей и проводить мастер-классы для детей

САМАРА, 1 сентября. /ТАСС/. Компания "Транспорт будущего", которая создает в Самарской области кластер беспилотной авиации, предоставила трем профильным лицеям в регионе образовательные дроны, беспилотники и зоны для полетов. Как сообщили ТАСС в пресс-службе компании, это позволит подготовить кадры для отрасли беспилотных авиасистем.

"Сегодня стартует программа подготовки юных кадров в трех профильных образовательных учреждениях: Самарском международном аэрокосмическом лицее, Самарском лицее информационных технологий и МБУ "Лицей №19". Компания вложила 5 млн рублей в закупку оснащения - образовательные дроны DJI RoboMaster Tello Talent, FPV-беспилотники и оборудованные зоны для полетов - куб для полетов 3х3х3", - сообщили в пресс-службе компании, отметив, что все три образовательные организации получили указанное оборудование.

К программе обучения присоединятся представители федерации дрон-рейсинга Самарской области. Профессиональные операторы, участвовавшие в проектно-образовательном интенсиве "Архипелаг-2023", будут в течение года консультировать учителей и проводить мастер-классы для детей.

В апреле компания "Транспорт будущего" приступила к строительству завода по производству БАС в особой экономической зоне "Тольятти". Предполагается, что в 2024 году производительность предприятия превысит 3 тыс. беспилотников в год - как тяжелых грузовых, так и массой менее 30 кг. Инвестиции непосредственно в производство составят более 6 млрд рублей. Уже на первом этапе реализации проекта создадут более 500 новых рабочих мест.

Гендиректор компании "Транспорт будущего" Юрий Козаренко отметил, что запуск такого производства предполагает подготовку кадров со школьной скамьи. "Вопросом времени остается, когда все 700 школ и 150 сузов и вузов региона будут обеспечены БАС для обучения. Реализация такого масштабного проекта возможна только при полной поддержке правительства Самарской области. Мы надеемся заинтересовать беспилотниками максимальное количество детей. Чтобы к 2030 году в отрасль пришли увлеченные и обученные кадры, тот самый миллион человек", - сказал Козаренко.