Памфилова заявила, что у нее нет времени обращать внимание на открытое на нее Киевом дело

На Украине против главы ЦИК РФ, ее заместителя Николая Булаева и секретаря Центризбиркома Натальи Будариной возбудили дело по подозрению в "посягательстве на территориальную целостность" страны

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова заявила ТАСС, что у нее нет времени и желания обращать внимание на возбужденное на Украине уголовное дело в отношении нее и членов ЦИК РФ.

"Сейчас нет ни времени, ни желания обращать внимание на столь незначительный повод", - заявила Памфилова.

1 сентября офис генерального прокурора и Служба безопасности Украины сообщили о возбуждении уголовного дела против Памфиловой, ее заместителя Николая Булаева, а также секретаря ЦИК РФ Натальи Будариной по подозрению в "посягательстве на территориальную целостность Украины". Руководству ЦИК РФ инкриминируется организация референдумов в новых регионах России в прошлом году и подготовка там выборов.

С 23 по 27 сентября прошлого года в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы по вопросу вхождения в состав России. Подавляющее большинство жителей высказались за такой шаг. 30 сентября 2022 года президент РФ Владимир Путин и главы регионов подписали договоры об их присоединении к России. 4 октября российский лидер подписал законы о ратификации договоров о принятии ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ.

10 сентября этого года Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области впервые примут участие в едином дне голосования в России.