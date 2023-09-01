Около 95% актеров-выпускников Школы-студии МХАТ трудоустроились в 2023 году

По словам ректора вуза Игоря Золотовицкого, сценографы, продюсеры и художники, как правило, начинают заниматься проектной деятельностью

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Около 95% выпускников актерского факультета Школы-студии МХАТ трудоустроились по специальности в этом году, сценографы, продюсеры и художники, как правило, начинают заниматься проектной деятельностью. Об этом сообщил ТАСС ректор театрального вуза Игорь Золотовицкий.

"На сегодняшний день мы приближаемся к 95-96%. <...> Я, честно говоря, думал, будет меньше, потому что сценографы, продюсеры, художники - по всяким специализациям нашим: по свету, по костюмам - у них проектная жизнь, мало кто идет в большие театры работать на постоянную работу. А актеры, конечно, волновали, потому что время такое, у каждого руководителя свой курс. Слава Богу, что у нас много руководителей курсов", - сказал ректор.

Он отметил, что кто-то из выпускников не захотел идти в репертуарный театр и "остались на вольных хлебах", а один активно снимается в кино. "Один мальчик снимается вовсю, <...> главные роли играет. И другие ребята тоже пошли куда-то, какие-то проекты у них есть. А большинство ребят - не буду сейчас говорить точные цифры - в театрах. Взяли. Московские", - добавил Золотовицкий.

По его словам, прекрасно защитились студенты-продюсеры, умные и свободные решения представили на выставке выпускники-сценографы. "И неважно, можно ли это воплотить сегодня и какие деньги на это нужны. Но это по-взрослому, это не ради оригинальности, в этом есть решение спектакля", - добавил ректор. Он признался, что готов некоторые из эскизов экспонировать у себя в кабинете.

В первый раз вуз выпустил курс художников по свету. "Это отдельный курс Евгения Виноградова, прекрасного художника по свету. И что меня порадовало, большинство - девушки", - рассказал ректор. Он с сожалением отметил, что вузу не хватает места, чтобы развивать и другие направления подготовки. "Мы могли бы выпускать и режиссеров, мы имеем право набирать режиссеров, но нам тесно", - пояснил Золотовицкий. По его словам, есть идея проектирования здания внутри двора, созданы предпроектные эскизы, но пока переговоры по этому поводу не ведутся.

Отвечая на вопрос, чему в первую очередь сейчас нужно учить студентов театральных вузов, ректор ответил: "Это любовь. И театр про это. Даже если играют трагедию, даже если что-то неразвлекательное, все равно это про любовь". Золотовицкий уверен, что театр учит слышать друг друга. "Все от того, что мы перестаем слышать друг друга, что каждый настаивает на своем. А театр - про то, что надо слышать. <...> Я оптимист в этом смысле, [думаю], что театр спасет мир от жестокости, от черствости и от всех пороков", - заключил собеседник агентства.

Начало учебного года

Торжественное открытие нового учебного года, в котором Школа-студия МХАТ отметит 80-летний юбилей, состоялось на Основной сцене МХТ имени А. П. Чехова. Помимо ректора, студентов напутствовали худрук МХТ имени Чехова Константин Хабенский, гендиректор Большого театра Владимир Урин, худрук Театра имени Пушкина Евгений Писарев. Они пожелали будущим актерам, сценографам, художникам и продюсерам набраться терпения, взращивать в себе уважение к людям и окружающему пространству, не бояться фантазировать, вдохновлять друг друга и продолжать славную историю российского театра.

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Золотовицкий призвал студентов больше узнавать о людях, которые создавали Художественный театр, были первыми выпускниками Школы-студии. "Молодые коллеги-драматурги написали документальную пьесу про историю Школы-студии. И конечно же, я бы хотел, чтобы это тоже было в какой-то степени пособием для вас, чтобы вы понимали и знали тех людей ", - сказал он. Хабенский пожелал первокурсникам не унывать и не бояться фантазировать. "Я очень надеюсь, что на протяжении обучения педагоги сумеют-таки сделать незаметное "переливание крови" и выпустить вас в большую жизнь театра так, чтобы мы разговаривали уже на одном языке", - сказал он. Заведующий кафедрой менеджмента и продюсирования исполнительских искусств Школы-студии МХАТ Владимир Урин пожелал сегодняшним студентам вписать свои имена в историю искусства.

Преподавать в вузе теперь будет директор РАМТа Софья Апфельбаум. Она стала руководителем курса продюсерского факультета. Традиционно поддержать студентов пришли известные артисты, в том числе Михаил Пореченков, Никита Ефремов, Ольга Сухарева. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Школы-студии, сейчас в вузе учатся около 250 студентов, свои знания им передают действующие руководители театров, 90% педагогов сами когда-то закончили Школу-студию МХАТ.