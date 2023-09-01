Гостиный двор на Московском урбанфоруме в выходные станет площадкой развлечений для детей

Здесь пройдет несколько десятков интерактивных шоу, мастер-классов, театрализованных представлений и встреч с персонажами мультфильмов

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Площадка Московского урбанистического форума в Гостином дворе в предстоящие выходные 2 и 3 сентября станет большой развлекательной зоной для детей с мастер-классами, показами мультфильмов, интерактивными шоу и другими мероприятиями. Об этом сообщается на сайте мэра столицы.

"В первые выходные сентября площадка Московского урбанистического форума в Гостином дворе превратится в огромную развлекательную зону для детей. Здесь пройдет несколько десятков интерактивных шоу, мастер-классов, театрализованных представлений и встреч с персонажами мультфильмов. Зрителями и участниками могут стать дети в возрасте от 3 до 18 лет, а также их родители", - говорится в сообщении.

Так, дети смогут поиграть со сказочными героями и персонажами мультфильмов, посмотреть шоу мыльных пузырей, а дети от шести лет - участвовать в блогерской вечеринке. Ребят ждут программы "Кажется, нащупал" и "Юные искатели", "Суперлаборатория" со зрелищными экспериментами, квесты "Москва - лучший город Земли" и "Будь здоров!".

"Гости также станут зрителями песочного шоу. Профессиональный художник создаст историю, используя только световой стол, песок и собственные руки. Песочные картинки оживут и сложатся в рассказ, посвященный Дню знаний", - отмечается в публикации.

В воскресенье можно будет принять участие в шоу "Супергерои", где ребят ждет встреча с любимыми персонажами фильмов и испытания на ловкость, гибкость, скорость движений и быстроту реакций, а в зале "Москва" пройдет спектакль по произведению Редьярда Киплинга "Книга джунглей". Все выходные ребят постарше приглашают на тематические мастер-классы с 11:00 до 19:00.

"Отдельная программа посвящена героям студии "Союзмультфильм": ребят ждет зарядка с Шариком и Матроскиным, мастер-классы по анимации и изготовлению шопера с героями из Простоквашина, а также викторины и конкурсы под руководством любимых персонажей. Кроме того, на больших экранах площадки Московского урбанфорума состоится премьера новых серий мультфильма", - сообщается на сайте мэра.

Московский урбанфорум открылся в городе 1 августа. Четыре большие площадки - Гостиный двор, ЦВЗ "Манеж", парк "Зарядье" и "Лужники" - будут работать в столице до 10 сентября. Наряду с деловой программой в рамках форума проходит открытый фестиваль Urban Fest c лекциями, концертами, выставками и мастер-классами.

ТАСС выступает генеральным информационным агентством МУФ-2023.