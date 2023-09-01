В Омске открыли два образовательных кластера в сферах машиностроения и туризма

В них будут проходить подготовку 2,2 тыс. студентов

ОМСК, 1 сентября. /ТАСС/. Образовательные кластеры по направлениям "Машиностроение" и "Туризм и сфера услуг" открылись в Омске, одном из крупнейших машиностроительных центров страны, сообщила пресс-служба правительства Омской области. В них будут проходить подготовку 2,2 тыс. студентов.

"Президентом России в числе основных принципов дальнейшего развития страны определено достижение технологического суверенитета, создание целостной системы экономического развития, которая по критически важным составляющим не зависит от иностранных институтов. Эти задачи сами не реализуются, их решают люди - специалисты, работающие на предприятиях. Технологии, которые приходят в промышленность, требуют нового подхода в подготовке кадров. Это сможет обеспечить новый [машиностроительный] кластер, который создан на базе крупного омского колледжа", - цитирует пресс-служба министра промышленности и научно-технического развития Омской области Андрея Посаженникова.

Этот кластер создан на базе Омского авиационного колледжа им. Жуковского, его индустриальными партнерами стали семь омских предприятий, включая Государственный космический научно-производственный центр имени М. В. Хруничева, Омский завод транспортного машиностроения, Омский научно-исследовательский институт приборостроения (ОНИИП), Центральное конструкторское бюро автоматики и др. С 1 сентября обучение в кластере по 16 профессиям и специальностям в сферах машиностроения, электроники, информационных технологий будут проходить 1 375 студентов.

"Это будет новый вектор развития, который касается специалистов в области радиосвязи. Пока это реализуется на базе имеющихся профессий, но у нас есть планы по развитию новых компетенций, - сказал заместитель генерального директора по научной работе АО "ОНИИП" Сергей Кривальцевич. - Повышение качества подготовки, дальнейшее улучшение материально-технической базы - это наши совместные попутные задачи, которые будем решать". На оснащение кластера оборудованием было направлено более 176 млн рублей, из которых 100 млн - средства гранта, 49,5 млн рублей - финансирование предприятий, 26 млн рублей было выделено из бюджета региона.

Также в Омске начал работу образовательный кластер в сфере "Туризм и сфера услуг" на базе Омского технологического колледжа. Бюджет проекта составил более 80 млн рублей, из них 70 млн рублей - это средства федерального гранта. Обучаться в этом кластере будут 825 студентов по семи профессиям и специальностям в сфере технологии легкой промышленности, средств массовой информации, сервиса и туризма, изобразительного и прикладного вида искусств.