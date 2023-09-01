Львова-Белова предложила внедрять новые формы обучения детей в районах, обстреливаемых ВСУ

Уполномоченный при президенте по правам ребенка привела в пример программу "Послезавтра" для подростков из Донбасса и приграничных территорий, где дети не только работают со специалистами-психологами, занимаются профориентацией, но и знакомятся с программами вузов

СЕВАСТОПОЛЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова предложила активнее внедрять новые формы обучения, в том числе выездные лагеря, для школьников из районов, подвергающихся обстрелам со стороны ВСУ.

"Печальный факт, что большая часть ДНР не может пока перейти на очную форму обучения, потому что это постоянная опасность, даже когда мы были, были обстрелы. <…> Но три года дистанционки - это сложно и для родителей, и для детей, <…> поэтому сейчас важно придумывать разные формы, такие, как выездные образовательные лагеря, университетские смены, когда дети как минимум на безопасной территории могут общаться и получать новые знания", - сказала Львова-Белова журналистам.

Омбудсмен привела в пример программу "Послезавтра" для подростков из Донбасса и приграничных территорий, где дети не только работают со специалистами-психологами, занимаются профориентацией, но и знакомятся с программами вузов. По ее словам, участие в этой программе приняли уже более 2 тыс. детей.

Ранее врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что очный режим обучения в новом учебном году планируется организовать в 72% школ ДНР, это сделано по просьбам родителей учеников. При этом сохранится возможность учиться и дистанционно.