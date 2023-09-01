В первые осенние выходные в Москве ожидается дождь с температурой до 22 градусов

В субботу есть условия для несильной грозы

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Дожди, небольшая гроза и температура до 20 градусов прогнозируется в первые осенние выходные в Москве. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Завтра существенное изменение погоды, оно связано с тем, что к Москве приближается фронтальный раздел. Ночью уже будет дождь небольшой, но сегодня ночь будет очень теплая, в центре города 17-19 градусов. Дневная температура будет 20-22 градуса, выше нормы на 3-4 градуса, что соответствует середине августа", - сказал он.

Метеоролог уточнил, что также днем в субботу ожидается дождь, есть условия для несильной грозы. Только на юго-востоке Московской области будет до 25 градусов.

"В воскресенье днем те же самые 20-22 градуса и небольшой дождь", - добавил он.