В Москве юбилей Школы-студии МХАТ отметят 14-28 октября выставкой, встречами и спектаклями

Проект также предусматривает деловую и образовательную программы

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Школа-студия МХАТ запустит к своему 80-летию юбилейный проект "Школе-студии МХАТ - 80. Семейный альбом". Программа включает встречи с известными артистами - руководителями театров, спектакли, выставку и будет представлена 14-28 октября в Новом Манеже в Москве. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе театрального вуза.

"Проект включает в себя творческую программу в сценическом пространстве: творческие встречи и мастер-классы с известными выпускниками разных лет, артистами театра и кино, художественными руководителями московских театров. В творческой программе примут участие: Сергей Безруков, Владимир Машков, Евгений Миронов, Ирина Апексимова, Евгений Писарев, Игорь Верник", - сказали в пресс-службе.

Кураторами проекта выступают ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, министр культуры РФ Ольга Любимова, статс-секретарь - заместитель министра культуры РФ Надежда Преподобная, руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский, руководитель открытого театрального пространства "Арт-платформа" в Новом Манеже Дмитрий Бикбаев. Партнером проекта выступит Российское общество "Знание".

В программу включены студенческие спектакли "Азбука. Лев Толстой" и "Лицей", масштабная экспозиция, которая будет посвящена истории и сегодняшней жизни школы-студии. "Воспоминания, фотографии, архивные видеозаписи спектаклей, книги, эскизы, макеты к спектаклям и другие материалы будут собраны в экспозиции, где каждый сможет прикоснуться к истории одного из главных театральных вузов страны", - анонсируют в пресс-службе.

Кроме того, проект предусматривает деловую и образовательную программы. Это конференции и круглые столы, в которых будут участвовать как студенты, так и исследователи театра, театральные художники и менеджеры. Ожидается, например, участие гендиректора Большого театра Владимира Урина, директора РАМТа Софьи Апфельбаум.

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. События программы пройдут в открытом театральном пространстве "Арт-платформа" в Новом Манеже. Билеты на творческую программу и спектакли доступны с 1 сентября на сайте. Мероприятия деловой и образовательной программ будут проходить бесплатно по предварительной регистрации на этом же ресурсе.