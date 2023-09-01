Координаторы "Цифровой России" проведут уроки цифровой грамотности в школах 36 регионов

По словам координатора проекта Антона Немкина, в условиях постоянного развития технологий и появления новых электронных продуктов и услуг цифровая грамотность "становится необходимой жизненной компетенцией"

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Координаторы партийного проекта единороссов "Цифровая Россия" 8 сентября проведут уроки цифровой грамотности для школьников в 36 регионах РФ. Об этом ТАСС сообщил координатор проекта, член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин.

"8 сентября в 36 российских регионах координаторы нашего партийного проекта проведут урок цифровой грамотности. Школьникам 7-11 классов расскажут о самых важных навыках в цифровой экономике, о том, как не стать жертвой онлайн-мошенников, а также о способах повышения уровня цифровой компетенции", - отметил Немкин. Он добавил, что такие уроки пройдут, в частности, в школах Забайкальского края, Ивановской и Курской областей.

Немкин подчеркнул, что в условиях постоянного развития технологий и появления новых электронных продуктов и услуг цифровая грамотность "становится необходимой жизненной компетенцией". "Поэтому обучаться грамотному использованию цифровых инструментов необходимо со школьной скамьи. Наша задача - помочь подрастающему поколению, привить им азы цифровой грамотности", - добавил Немкин.

"Единая Россия" запустила партийный проект "Цифровая Россия" в 2022 году для содействия цифровизации страны. В частности, проект направлен на поддержку представителей IT-сферы, обеспечение безопасности пользователей интернета, развитие цифровой валюты и поддержку российских цифровых сервисов.

В мае премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил бессрочную концепцию информационной безопасности детей, которая подразумевает в том числе введение в школах уроков информационной безопасности и цифровой грамотности, чтобы научить детей безопасному поведению в интернете. Как уточняли в кабмине, на таких уроках школьникам будут объяснять, как распознавать мошенников и как обезопасить себя от передачи незнакомцам личных данных - своих и членов своей семьи.