Инициатива будет реализована в рамках нацпроекта "Демография"

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 1 сентября. /ТАСС/. Новгородская область войдет в пилотный проект по поддержке рождаемости. Об этом на видеоконференции руководителей регионов с президентом РФ Владимиром Путиным сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"С сентября по вашему поручению мы будем реализовывать пилотный проект по демографии в трех регионах страны, в число которых входит Новгородская область, как раз <...> Губернатор Андрей Сергеевич [Никитин] является руководителем комиссии Госсовета, и он взял на себя эту высокую ответственность <...>. Поэтому у нас большая работа впереди. Я очень надеюсь, что совместными усилиями мы это все продвинем", - сказала Голикова.

По данным пресс-службы правительства Новгородской области, инициатива будет реализована в рамках нацпроекта "Демография". Регионы-участники займутся, кроме прочего, проверкой эффективности мер по поддержке рождаемости и улучшению демографической ситуации. Также Никитин доложил президенту о том, что в Новгородской области заключено 17 тыс. соцконтрактов, из них 90% - с семьями с детьми.

"Это значит, что семьи получили возможность открыть свое дело, чему-то научиться, решить материальные вопросы. Это очень важно. Но регионы тоже должны дополнять федеральные решения своими предложениями, исходя из той ситуации, которая сложилась в каждом регионе", - сказал Никитин.

Среди мер поддержки Никитин отметил региональный капитал за первого ребенка, который можно потратить на жилье или оплату допобразования. Кроме того, он сообщил о работе над совместным проектом с Минздравом и Минтрудом по репродуктивному здоровью, который направлен на оказание помощи будущим мамам и профилактику абортов.