Эксперт: упоминание Папой Римским Бородина говорит о его любви к России и ее культуре

Доцент Папского восточного института дон Стефано Каприо считает, что понтифик не случайно вспомнил именно о русском композиторе

ВАТИКАН, 1 сентября. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Упоминание Папой Римским Франциском русского композитора Александра Бородина по дороге в Монголию, где в субботу начнется программа его апостольского визита, говорит о том, что понтифик, "очевидно, любит Россию, ценит ее культуру и не намерен ее отвергать". Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС выразил доцент Папского восточного института, специалист по русскому миру дон Стефано Каприо.

Франциск во время полета в Монголию отметил, что произведения Бородина смогли выразить сущность России. Этим он продемонстрировал свое отношение к любым попыткам затмить русскую культуру и историю, полагают наблюдатели.

Дон Стефано полагает, что понтифик не случайно вспомнил именно о русском композиторе. "Должно быть очевидно, что папа любит Россию. Он может не разделять политику, но это не значит отказываться от культуры, которая является общим достоянием", - прокомментировал собеседник агентства. Достаточно символичен и выбор композитора, который входил в "Могучую кучку", содружество композиторов, которые, как напомнил Каприо, "стремились обрести славянскую душу и сблизить Запад с Востоком". "Это важно и для Востока, и для Запада", - полагает священник-доцент, долгие годы работавший в России.

Он полагает, что сама поездка в Монголию, страну с очень небольшим числом католиков (менее 2 тыс. из более чем трехмиллионного населения), призвана показать близость всем - и России, и Китаю. "В Монголии очень немного католиков, но он приехал в эту страну, соседствующую с Россией и Китаем. Известно, что он хотел бы побывать в обеих странах, но это проблематично с точки зрения политики и дипломатии, но таким образом, находясь посередине, он демонстрирует близость обеим", - поделился мнением эксперт.

Накануне поездки глава Римско-католической церкви подвергся резкой критике со стороны украинских представителей за слова, произнесенные во время общения по видеосвязи с молодыми католиками России, о "великом культурном и духовном наследии России". Он напомнил о выдающихся исторических деятелях и назвал Россию великой страной. На Украине усмотрели в этих высказываниях воспевание "российского империализма" и даже обвинили Франциска в том, что он выступает "инструментом российской пропаганды".

Известно, что Франциск в отличие от своего предшественника Бенедикта XVI достаточно равнодушен к музыке в целом. Но он неоднократно говорил о своем восхищении произведениями Федора Достоевского, которого нередко цитирует в своих речах.