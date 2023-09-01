В Беслане установят копию памятника, созданного в Сан-Марино в память жертв теракта

Скульптура бронзового мальчика сделана по фотографии заложника Георгия Ильина, выбежавшего после штурма из захваченной школы

БЕСЛАН, 1 сентября. /ТАСС/. Копия памятника, созданного и установленного в итальянском Сан-Марино в память жертв теракта, появится и в городе Беслане. Об этом на пресс-конференции сообщила председатель комитета "Матери Беслана" Сусанна Дудиева.

"Скульптор передал нам формы и сейчас прорабатывается вопрос определения места установки памятника. Мы очень благодарны в том числе итальянскому народу за поддержку с первого дня трагедии", - сказала Дудиева.

Скульптура бронзового мальчика сделана по фотографии заложника Георгия Ильина, выбежавшего после штурма из захваченной школы. Ее выполнил итальянский скульптор Венди Рензо Жарно. Памятник установили в Сан-Марино через два года после теракта в 2006 году.

Дудиева отметила, что почти каждый год в Беслан прибывает делегация из Италии. В эти дни в городе находятся музыканты, писатели, общественные деятели.

В Северной Осетии в пятницу началась трехдневная вахта памяти по погибшим в теракте в Беслане. Траурные мероприятия пройдут также в Южной Осетии, у памятников детям Беслана в Москве, Санкт-Петербурге и других городах и странах. По всей Северной Осетии отменены торжественные школьные линейки, образовательный процесс начнется после завершения вахты памяти - 5 сентября.

В результате захвата террористами в 2004 году бесланской школы №1 в заложниках оказались более 1,2 тыс. человек. Погибли 334 человека, из них 186 - дети. Инвалидами стали 126 бывших заложников, в том числе 70 детей. Многие из них до сих пор нуждаются в реабилитации.