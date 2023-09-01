1 сентября, 19:56

В Польше число подтвержденных случаев легионеллеза возросло до 158

Omar Marques/ Getty Images
© Omar Marques/ Getty Images

По сведениям портала i.pl, самый высокий показатель заболеваемости зарегистрировали в Жешуве

ТАСС, 1 сентября. Число подтвержденных случаев заболевания легионеллезом в Польше увеличилось до 158. Об этом сообщил информационный портал i.pl.

Читайте также
В Польше заявили, что вспышка легионеллеза в Жешуве не была актом биотерроризмаМинздрав Польши сообщил, что легионеллез в Жешуве распространился через водопроводВ трех воеводствах Польши выявили случаи заболевания легионеллезом

По его сведениям, самый высокий показатель заболеваемости зарегистрирован в Жешуве (административный центр Подкарпатского воеводства на границе с Украиной) - 106.

Всего в стране умерли 18 инфицированных в возрасте от 55 до 98 лет.

Первый случай заражения был выявлен в Жешуве 17 августа. По данным городских властей, источником распространения инфекции стала система водоснабжения.

Легионеллез - острое инфекционное заболевание, вызываемое различными микроорганизмами из рода Legionella. Характерные симптомы: выраженная лихорадка, общая интоксикация, поражение легких и центральной нервной системы, а также органов пищеварения. Название заболевания связано со вспышкой среди участников съезда Американского легиона тяжелого респираторного заболевания, протекавшего по типу пневмонии, в Филадельфии (США) в 1976 году. Во время вспышки заболел 221 человек, из них 34 умерли. 

Теги:
Польша
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация