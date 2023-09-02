Аргентинская модель умерла из-за осложнений после неудачной пластической операции

Сильвине Луне было 43 года

БУЭНОС-АЙРЕС, 2 сентября. /ТАСС/. Аргентинская модель и актриса Сильвина Луна умерла в возрасте 43 лет от осложнений, вызванных неудачной пластической операцией. Об этом сообщил телеканал TN.

Луна провела почти три месяца в больнице из-за обострения проблем со здоровьем, которые у нее возникли из-за неудачной пластической операции. В середине августа после непродолжительного улучшения здоровья модель вновь перевели в отделение интенсивной терапии. По данным телеканала, после того, как врачи подтвердили, что спасти Луну невозможно, родственники приняли решение отключить ее от аппарата жизнеобеспечения.

Актриса находилась в ожидании пересадки почки из-за хронической почечной недостаточности, которая у нее появилась после того, как в 2010 году пластический хирург Анибаль Лотоки ввел ей метакрилат в ягодицы. В 2022 году врач был осужден на четыре года лишения свободы по обвинению в причинении легкого вреда здоровью в результате врачебной ошибки. Заявление на него подали бывшие пациенты.

Луна приобрела известность благодаря участию в реалити-шоу. Она играла в сериалах, работала ведущей и моделью.