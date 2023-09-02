В Подмосковье рекомендовали школам не задавать домашних заданий до 8 сентября

Специалисты отмечают, что после каникул детям нелегко влиться в ритм обучения

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Школам Московской области рекомендовали провести первую неделю учебного года без домашних заданий и оценок. Об этом сообщается в Telegram-канале министерства образования региона.

"Школам Подмосковья рекомендовано провести первую неделю учебного года без домашних заданий и оценок. Специалисты отмечают, что первая учебная неделя в сентябре самая сложная: после продолжительных летних каникул детям непросто сразу влиться в школьный ритм", - говорится в сообщении.

В министерстве по этому решению посоветовались с директорами школ, педагогами и родителями.

"Более 85% читателей нашего канала поддержали идею провести первую неделю нового учебного года без домашних заданий и оценок. Такой режим продлится до 8 сентября включительно", - заключили в министерстве.