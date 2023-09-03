В Мурманске начнется крестный ход к 600-летию явления Годеновского креста

Акция пройдет почти в 30 городах России и Белоруссии

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Крестный ход, посвященный 600-летию явления Годеновского креста близ Ростова Великого, в воскресенье, 3 сентября, начнет свое движение в Мурманске. Акция, организованная по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла, пройдет через города России и Белоруссии, а завершится 4 ноября, в День народного единства.

"Грандиозный крестный ход пройдет в городах России и Белоруссии от Мурманска до Севастополя и от Бреста до Владивостока, осеняя таким образом наше Отечество крестным знамением. В кафедральных соборах городов миссионерский крестный ход соберет миллионы людей в одной общей молитве - об Отечестве, о спасении наших душ, о нашем исцелении и возрождении православной России", - сообщили ТАСС в оргкомитете акции.

По данным организаторов, крестный ход стартует по окончании Божественной литургии в Свято-Никольском кафедральном соборе Мурманска. Богослужение совершат митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан, председатель синодального миссионерского отдела Московского патриархата, епископ Луховицкий Евфимий и епископ Североморский и Умбский Тарасий. По окончании богослужения также состоится награждение участников спецоперации от общероссийского общественного движения "Россия Православная", сообщили в оргкомитете.

В понедельник, 4 сентября, состоится встреча освященной копии Годеновского креста в Мончегорске, где будет совершен молебен перед святыней. Далее участников крестного хода примут города Петрозаводск (7-8 сентября), Санкт-Петербург (9-12 сентября), Великий Новгород (13 сентября), Брянск (15 сентября), Курск, Белгород, Луганск и Донецк (16-21 сентября), Симферополь и Севастополь (22-27 сентября), Бердянск, Мариуполь и Ростов-на-Дону (29 сентября - 2 октября), Брест (5 октября), Минск (6 октября), Тула (8 октября), Казань (9-10 октября), Уфа (11-12 октября), Екатеринбург (13-14 октября), Омск (16 октября), Новосибирск (17-18 октября), Красноярск (19-20 октября), Иркутск (22-23 октября), Чита (25 октября), Благовещенск (29 октября), Хабаровск (1 ноября), Владивосток (3-4 ноября).

По пути следования церковного шествия планируется проводить совместно с епархиями и администрациями регионов культурно-просветительские мероприятия: встречи с известными православными миссионерами и деятелями культуры, показы художественных и документальных фильмов православной тематики, беседы о Русском мире и традиционных ценностях. Организаторами крестного хода выступают Православное миссионерское общество, общественное движение "Россия православная", общероссийское общественное движение "Культурный фронт России" и телеканал "Спас". В эфире телеканала будут выходить репортажи с мероприятий акции и осуществляться прямые включения с мест событий.

Годеновский крест представляет собой резное расписанное изображение Иисуса Христа в человеческий рост, выполненное в византийском стиле. Согласно церковному преданию, крест явился пастухам на Сахотском болоте 11 июня 1423 года. Это было знамением построить на том месте храм, что вскоре было исполнено. Считается, что крест был чудесным образом перенесен с византийской земли на русскую незадолго до крушения православной Византии. Святыня уцелела при пожаре в церкви в XV веке и выдержала гонения в советское время. Сейчас крест отреставрирован и доступен всем верующим в храме Иоанна Златоуста в Годенове.