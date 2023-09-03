В ДФО начались мероприятия ко Дню Победы над милитаристской Японией

В праздновании приняли участие зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, зампред правительства РФ Юрий Трутнев, главы дальневосточных регионов

ТАСС, 3 сентября. Празднование Дня Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны проходит в регионах Дальневосточного федерального округа (ДФО). В Южно-Сахалинске в праздничных мероприятиях приняли участие зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, зампред правительства - полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев и главы дальневосточных регионов.

"Мы чувствуем неразрывную связь с героями, которые избавили мир от фашизма. Открыли для народов многих стран путь к свободному и созидательному развитию, процветанию и благополучию. Наши деды и прадеды тогда показали пример мужества и стойкости, силы духа, истинного патриотизма. Уроки истории особенно важны сейчас. Вновь подняли головы те, кто хочет доминировать в мире, как и тогда в XX веке, кто готов привести человечество к глобальной катастрофе. Как и 80 лет назад, наш священный долг - дать им самый решительный отпор и одержать победу", - привели в правительстве Сахалинской области слова Медведева.

На площади Славы Южно-Сахалинска были возложены цветы к Вечному огню, прошли парадные расчеты. "Освобождение Южного Сахалина и Курильских островов - ключевая веха в истории нашего региона. Мы должны помнить и уважать тех, кто сражался и пожертвовал своей жизнью за мир и благополучие России. В 2023 году праздник впервые проходит в новом статусе. Теперь в его названии навсегда закреплена и победа нашего народа над милитаристской Японией", - написал губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в своем Telegram-канале.

В других регионах Дальнего Востока также проходят торжественные мероприятия. В Забайкалье откроется памятная выставка, будет совершен полуденный выстрел, пройдет концерт. В Петропавловске-Камчатском в сквере Свободы прозвучали песни и стихи о войне, состоялось возложение цветов к памятнику воинам Советской армии - освободителям Курильских островов. Во Владивостоке у мемориала "Боевая слава Тихоокеанского флота" память погибших героев почтили минутой молчания, возложили венок и цветы к Вечному огню. В Хабаровске и Биробиджане прошли памятные мероприятия с возложением цветов к Вечному огню.