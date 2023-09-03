3 сентября, 07:03

В трех районах Магаданской области ожидают дожди и ветер до 22 м/с

Жителям рекомендовали не выходить на охоту, рыбалку, а также по туристическим маршрутам

ТАСС, 3 сентября. Сильные дожди ожидаются 4 сентября на территории трех районов Магаданской области, местами ветер может достигать 22 м/с. Об этом сообщается на сайте Главного управления МЧС России по региону.

"По сведениям Колымского УГМС, ночью 4 сентября на востоке Ольского, побережье Омсукчанского, Северо-Эвенского муниципальных округов ожидается сильный дождь <...>, ветер северо-западный 17-22 м/с", - говорится в сообщении. При этом ночью 4 сентября местами на востоке Ольского муниципального округа ожидается северо-западный ветер скоростью до 30 м/с.

Жителям рекомендуют не выходить на охоту, рыбалку, а также по туристическим маршрутам в непогоду. Кроме того, пешеходам следует быть осторожными при передвижении по улицам и переходе проезжей части дороги, обращать внимание на надежность крепления съемных и других конструкций. Водителям рекомендуют соблюдать дистанцию, скоростной режим и избегать сложных маневров. 

Теги:
РоссияМагаданская область
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