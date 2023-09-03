В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за ливней, гроз и сильного ветра

В МЧС призвали жителей оставаться дома, при отключении освещения или подачи газа выключить все газовые и электрические приборы

ТАСС, 3 сентября. Штормовое предупреждение объявлено в Сочи на 3-4 сентября из-за ливней, гроз, града и ветра до 25 м/с, а также возможных смерчей над морем, сообщается на сайте ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

"До конца 3 сентября, а также в течение 4 сентября на территории города Сочи ожидаются несколько гидрометеорологических явлений: ливни с грозами, сильные дожди, градом, усилением ветра до 20-25 м/с. На реках могут быть подъемы уровней воды с достижением неблагоприятных отметок. Также увеличивается риск схода селевых потоков", - говорится в сообщении.

Формирование смерчей над морем возможно 4 сентября на участке Магри - Веселое. Ведомство призвало жителей оставаться дома, при отключении освещения или подачи газа выключить все газовые и электрические приборы.