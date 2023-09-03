Нетаньяху призвал депортировать эритрейских беженцев после беспорядков в Тель-Авиве

В ходе беспорядков ранения получили более 160 человек

ТАСС, 3 сентября. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал принять меры против участников уличных столкновений с участием эритрейских беженцев в Тель-Авиве. Об этом он заявил на специальном собрании министров, созванном в свете прошедших в субботу беспорядков.

"Мы просим принять решительные меры против участников беспорядков, включая немедленную их депортацию", - приводит его заявление офис премьер-министра на официальной странице в социальной сети X (ранее Twitter).

По данным государственной телерадиокомпании Kan, в ходе беспорядков ранения получили в общей сложности более 160 человек. Среди пострадавших 27 сотрудников правоохранительных органов. В некоторых случаях полицейские вынуждены были применять для разгона толпы табельное оружие. По информации The Times of Israel, 11 человек получили огнестрельные ранения.

Как сообщает 12-й канал израильского телевидения, мероприятие эритрейского посольства, вызвавшее протесты, было организовано по случаю 30-летия независимости страны от Эфиопии. Между тем, отмечает телеканал, в настоящий момент в Израиле проживают порядка 25 тыс. граждан Эритреи, и большинство из них настроены против нынешних властей страны и ее президента Исайяса Афеворки, который бессменно руководит Эритреей с момента провозглашения ею независимости в 1993 году.