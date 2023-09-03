У Красной площади открыли горельеф в память о Параде Победы 24 июня 1945 года

На церемонии присутствовали внучка принимавшего парад маршала Советского Союза Георгия Жукова Галина Панкратьева и племянник командующего парадом маршала Советского Союза Константина Рокоссовского Евгений Силин

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Торжественная церемония открытия горельефа в память о Параде Победы 24 июня 1945 года прошла у Красной площади под эгидой Ассамблеи народов Евразии совместно с Российским союзом ветеранов, передает корреспондент ТАСС. Мероприятие приурочено к отмечаемому 3 сентября Дню победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.

На церемонии присутствовали внучка принимавшего парад маршала Советского Союза Георгия Жукова Галина Панкратьева и племянник командующего парадом маршала Советского Союза Константина Рокоссовского Евгений Силин, которые в беседе корреспондентом ТАСС назвали открытие горельефа "важной страницей исторической памяти" России.

Генеральный секретарь Ассамблеи народов Евразии Андрей Бельянинов отметил, что памятник поможет сохранять память о подвиге предков и осознавать истинное значение Парада Победы. "Особенно это ценно для наших молодых людей, чтобы они время от времени вспоминали это великое событие в жизни нашей страны", - подчеркнул он. "Установка горельефа реализует инициативу именно гражданского общества нашей страны, - указал в свою очередь председатель комиссии Общественной палаты РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Владимир Зорин. - Это является еще одним свидетельством возрастания роли гражданского общества и его институтов, выработке и реализации государственной национальной политики".

Мероприятие прошло при участии представителей законодательной и исполнительной власти РФ и города Москвы, общественно-политических деятелей, дипломатов, ветеранов ВС РФ, участников СВО, а также кадетов, юнармейцев и журналистов российских и зарубежных СМИ. Кроме этого, на открытие были приглашены представители дипломатических миссий и общественных организаций всех стран, принимавших участие в Великой Отечественной войне и Второй мировой войне.

О горельефе

Автором горельефа стал народный художник России, член Ассамблеи народов Евразии скульптор Владимир Суровцев.

Всего было изготовлено три экземпляра мемориальных панно. Два идентичных горельефа были переданы в дар Самаре и Воронежу. В композиции изображены выдающиеся полководцы - принимающий парад Победы маршал Советского Союза Георгий Жуков, командующий парадом Победы маршал Советского Союза Константин Рокоссовский.

Панно установили у входа в здание торгового центра "Охотный ряд".