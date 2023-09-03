В Забайкалье открыли первый мемориал героям СВО

В центре композиции установили бронзовую скульптуру "Мать встречает сына"

ЧИТА, 3 сентября. /ТАСС/. Первый в Забайкальском крае мемориал героям специальной военной операции открыли в поселке Агинское. Об этом сообщается на сайте администрации Агинского Бурятского округа.

"Сегодня в столице Агинского округа торжественно открыли первый в Забайкалье мемориальный комплекс, посвященный героям специальной военной операции. В торжестве приняли участие почетные гости, участники специальной военной операции, родные, друзья, семья участников СВО, жители Агинского округа", - говорится в сообщении.

В центре мемориала установлена бронзовая композиция "Мать встречает сына". Она символизирует материнскую любовь, заботу, переживания за судьбы воинов. Открыл памятник уроженец Могойтуйского района, участник спецоперации, находящийся в отпуске.

"Наша задача и святая обязанность - помнить всех, кто погиб, выполняя боевую задачу. Память о них будет такой же святой и вечной, как память о великих наших предках, победивших в годы Великой Отечественной войны", - сказал член Совета Федерации от Забайкальского края Баир Жамсуев.

Автором композиции стал скульптор, почетный член Российской академии художеств Болот Цыжипов. Проект благоустройства вокруг мемориала разработал заслуженный строитель Агинского Бурятского округа, член Союза архитекторов России, архитектор Тумэн Цыденжапов. Построили памятник на средства единой президентской субсидии.