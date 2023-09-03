В Беслане в последний день вахты памяти пришли около 3 тыс. человек

В результате теракта в 2004 году погибли 334 человека

БЕСЛАН, 3 сентября. /ТАСС/. Около 3 тыс. человек почтили память погибших в теракте 1-3 сентября 2004 года в Беслане, сообщили ТАСС в МВД по Северной Осетии.

"В последний день вахты памяти в Беслане в школе и на кладбище "Город ангелов" было порядка 3 тыс. человек", - сказал собеседник агентства.

Люди приходили в школу с раннего утра. Все дни вахты памяти, с 1 сентября, во дворе школы звучала траурная музыка. В спортзале у фотографий погибших они ставили свечи, цветы, игрушки, бутылки с водой. Именно в школьном спортзале в 2004 году террористы удерживали более 1,2 тыс. заложников без еды и воды.

Каждый вечер во дворе школы перед спортзалом зажигали 334 свечи - по числу жертв теракта. Их также зажгли сегодня.

Все дни правоохранительные органы республики работают в усиленном режиме. Возле школы и кладбища в Беслане дежурили бригады скорой помощи.

В школе после прочтения на осетинском языке стихотворения "Великая скорбь Осетии", написанного после теракта народным поэтом Шамилем Джигкаевым, в 13:05 мск раздались два удара колокола, символизирующие два первых взрыва в спортзале.

После ударов колокола ученики школ Беслана выпустили в небо 334 белых воздушных шара. Затем с фотографиями погибших прошел крестный ход от школы до мемориального кладбища "Город ангелов". Почтили память погибших глава Северной Осетии Сергей Меняйло, президент республики Южная Осетия Алан Гаглоев, депутаты Госдумы, сенаторы.

В 14:30 мск на кладбище под звуки метронома зачитали стихотворение "Имена" и перечислили поименно всех погибших. После слов "Вечная память" школьники вновь выпустили в небо 334 белых шара.

"Погибли 334 человека. Их имена сегодня вновь звучали на мемориальном кладбище "Город ангелов". Искренние соболезнования всем, кто потерял в этом страшном теракте своих родных и близких. Мы скорбим вместе с вами. И всегда будем помнить офицеров "Альфы", "Вымпела" и других подразделений, которые ценой собственной жизни спасали заложников. Вечная память героям", - написал в своем Telegram-канале Меняйло.

Вахта памяти завершилась во дворе школы концерт-реквиемом в исполнении симфонического оркестра.

В результате захвата террористами в 2004 году бесланской школы №1 в заложниках оказались более 1,2 тыс. человек. Погибли 334 человека, из них 186 - дети. Инвалидами стали 126 бывших заложников, в том числе 70 детей. Многие из них до сих пор нуждаются в реабилитации.