В Сочи выпала почти треть месячной нормы осадков

Все городские службы работают в режиме повышенной готовности, организовано дежурство спецтехники

КРАСНОДАР, 4 сентября. /ТАСС/. Порядка 50 мм осадков выпало ночью в Сочи, на нескольких участках федеральной трассы А-147 наблюдается скопление воды на проезжей части, сообщили журналистам в пресс-службе администрации Сочи. По данным синоптиков, это почти треть месячной нормы осадков.

"За 12 часов - с 23:00 3 сентября до 11:00 текущих суток в результате ливневых дождей в Сочи выпало до 50 мм осадков. Наблюдалось кратковременное скопление воды на проезжей части на участке федеральной автодороги А-147 в районе магазина "Фара" и в районе железнодорожного вокзала Адлер. В настоящее время движение здесь осуществляется в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Как уточнила ТАСС заместитель начальника ФГБУ "Специализированный центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Черного и Азовского морей" Валентина Федорова, для Сочи месячная норма осадков в сентябре составляет 139 мм. Социальные, инфраструктурные объекты и жилые дома не подтоплены, есть случаи падения деревьев. Уровень воды в реках пока в норме. Все городские службы работают в режиме повышенной готовности, организовано дежурство спецтехники.

"Сочинцам и гостям города рекомендуют воздержаться от отдыха у воды, не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами или другими конструкциями, а также предпринять все необходимые меры предосторожности", - добавили в пресс-службе.

Накануне на территории Сочи объявили штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют на понедельник сильные дожди, ливни с градом, порывы ветра могут достигать 20 - 25 м/с. На реках возможен резкий подъем уровня воды, местами с достижением неблагоприятных отметок. Также есть риски схода селевых потоков. Из соображений безопасности в Сочи закрыли пляжи.