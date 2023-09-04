В Кемерове в культурном комплексе открылся филиал РГИСИ

Учебный корпус включает в себя аудитории сценического искусства, ансамблевого вокала, сценического движения, спортзал со специальным покрытием для занятий сценическим боем и звукозаписывающую студию

КЕМЕРОВО, 4 сентября. /ТАСС/. Филиал Российского государственного института сценических искусств (РГИСИ) в Кемерове - Сибирской высшей школы музыкального и театрального искусства - торжественно открылся в понедельник. Обучение здесь началось на два года раньше, чем планировалось, передает корреспондент ТАСС.

"Кузбасс обладает хорошей историей развития культуры. Когда строились новые предприятия - строились дома культуры. Без культуры строить мощный промышленный регион невозможно. Сегодня, благодаря нашему совместному с РГИСИ проекту, искусство еще больше напитает наши традиционные отрасли, малый и средний бизнес. И тогда результат работы всех секторов экономики будет выше", - сказал на открытии губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Учебный корпус площадью 12,8 тыс. кв. м включает в себя аудитории сценического искусства, ансамблевого вокала, сценического движения, спортзал со специальным покрытием для занятий сценическим боем, звукозаписывающую студию, в том числе для хора, библиотеку с киноархивом. Внутри также оборудован учебный театр с вращающейся на 360 градусов сценой на 255 зрительских мест. Возле учебного корпуса обустроен амфитеатр, а в шаговой доступности построено семиэтажное общежитие для иногородних студентов филиала РГИСИ.

По данным пресс-службы филиала РГИСИ, в Кемерове обучаются больше 170 студентов из 22 регионов России. Здесь готовят специалистов основных театральных профессий по 7 направлениям и специальностям: "Актерское искусство", "Режиссура театра", "Режиссура кино и телевидения", "Сценография", "Технология художественного оформления спектакля", "Продюссерство", "Театроведение".

Филиал РГИСИ входит в состав Сибирского культурно-образовательного комплекса, который строится в Кузбассе по поручению президента РФ Владимира Путина. Комплексы также создаются во Владивостоке, Калининграде и Севастополе. Кемеровский будет состоять из культурно-образовательного и музейно-театрального комплексов, которые расположатся на двух разных площадках в Ленинском и Центральном районах столицы региона.