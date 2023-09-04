Памфилова встретилась с активистами "Движения первых" в рамках проекта "Классные встречи"

Председатель ЦИК рассказала школьникам из Москвы и Подмосковья про свое детство и увлечения, любимые книги и авторов, а также дала им советы на будущее

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова и председатель правления Российского движения детей и молодежи "Движение первых" (РДДМ) Григорий Гуров в здании Центризбиркома РФ в Москве провели встречу активистами движения в рамках Всероссийского проекта "Классные встречи". Об этом сообщает пресс-служба ЦИК РФ.

Глава комиссии рассказала школьникам из Москвы и Подмосковья про свое детство и увлечения, любимые книги и авторов, а также дала ребятам советы на будущее.

"Я бы посоветовала [вам] всегда оставаться самими собой. Чем больше вы размышляете, сопоставляете, прислушиваетесь, тем самым вы развиваете свою душу. В этом процессе очень важно выработать свой внутренний нравственный иммунитет, который позволял бы вам никому не давать собой манипулировать. Мне очень хочется пожелать вам всем, чтобы вы росли и развивались как сообщество личностей, где каждый значит очень многое, <...> чтобы само это сообщество усиливало каждого, а не нивелировало и не причесывало под одну гребенку", - пожелала председатель ЦИК РФ активистам движения.

ЦИК РФ также принял участие в акции РДДМ "Книга другу" и передал около 300 книг для жителей новых субъектов РФ, издания были выбраны главой комиссии. "Здесь собраны те книги, которыми я посчитала важным поделиться с жителями наших новых регионов. Они предназначены как для детей, так и для взрослых: от классических произведений до узкоспециализированной литературы. Надеюсь, они окажутся полезными!" - сказала Памфилова, слова которой приводит пресс-служба комиссии.