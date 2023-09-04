Эксперт: запрет в служении священника УПЦ за поминовение им патриарха абсолютно незаконен

Член Синодальной библейско-богословской комиссии и Межсоборного присутствия Русской православной церкви Аркадий Малер пояснил, что принявший такое решение епископ в будущем может быть лишен за это сана

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Запрет в служении священника Криворожской епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Георгия Гладыша из-за поминовения им за богослужениями Патриарха Московского и всея Руси не первое подобное решение, но оно абсолютно неканонично. Как пояснил ТАСС член Синодальной библейско-богословской комиссии и Межсоборного присутствия Русской православной церкви (РПЦ) Аркадий Малер, принявший такое решение епископ в будущем может быть лишен за это сана.

Ранее митрополит Криворожский и Никопольский Ефрем запретил протоиерея Георгия Гладыша в священнослужении "за деятельность, не совместимую с пастырским служением, пропаганду "русского мира", пророссийскую агитацию, а также за нарушение постановлений Собора Украинской православной церкви от 27 мая 2022 года". Священник Георгий Гладыш из Кривого Рога получил известность в 2016 году, когда зимой он спас в ледяной воде тонущего рыбака.

"Это далеко не первый случай на территории современной Украины, когда правящий архиерей отправляет в запрет или лишает сана священника только за то, что он поминает в богослужении Патриарха Московского и всея Руси. <...> Конечно, это решение митрополита Ефрема абсолютно неканонично. Да, у него есть юридическое право отправлять в запрет, лишать сана, но для церкви же очень важны причина, мотив, почему это делается. И если причина и мотив не согласуются с канонами, то само решение незаконно, и для нашей церкви оно вообще не имеет никакого значения, никакой канонической силы", - сказал Малер.

Он напомнил, что в соответствии с 15-м правилом Двукратного собора каждый священник и епископ обязан поминать предстоятеля своей церкви, в противном случае он оказывается отлученным от церковного общения. С момента майского "лжесобора" УПЦ, признал эксперт, представители духовенства на Украине постоянно нарушают это правило и тем самым оказываются фактически в положении раскола, который Русская православная церковь пока официально не признала по причине "икономии", принципа снисхождения - с учетом той сложной ситуации, в которой оказалась УПЦ.

"Те священники на местах, которые все-таки поминают патриарха и тем самым фактически оказываются в положении по меньшей мере исповедников, а по большей мере - мучеников, они как раз и следуют каноническим правилам. А митрополит Криворожский и Никопольский Ефрем сам себя поставил в положение, что в ситуации канонического суда он вообще-то сам должен быть лишен сана", - отметил Малер. По его мнению, в будущем те епископы УПЦ, которые занимались подобным "самоуправством и самодурством", обязательно будут лишены священного сана.

Ситуация с УПЦ

Собор Украинской православной церкви, прошедший в Киеве в мае 2022 года, объявил о том, что приняты "дополнения и изменения в устав об управлении УПЦ (самоуправляемой церкви в составе Московского патриархата - прим. ТАСС), свидетельствующие о ее полной самостоятельности и независимости". Иерархи, поддержавшие решения собора, прекратили поминать патриарха Кирилла.

После решений киевского собора Синод РПЦ принял постановление о том, что они "нуждаются в изучении в установленном порядке" на предмет их соответствия грамоте патриарха Алексия II о статусе УПЦ и уставу Русской православной церкви. Глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в июле этого года пояснил, что в РПЦ исходят из того, что "в ситуации, когда ведутся активные боевые действия, очень сложно выносить какие-то финальные суждения". Как отметил Легойда, есть понимание, что "только после того, как эта фаза будет завершена, какие-то более определенные оценки будут даны и действия будут произведены".