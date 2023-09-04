Дипломат РФ: Россия и Китай выступают против искажения истории Второй мировой войны

Как отметил советник-посланник посольства РФ в КНР Иван Желоховцев, в 2023 году жители России и многих стран мира отдают дань участникам битвы на Курской дуге

ПЕКИН, 4 сентября. /ТАСС/. Россия и Китай противостоят любым попыткам исказить историю Второй мировой войны. Об этом заявил советник-посланник посольства РФ в КНР Иван Желоховцев на памятном мероприятии в Российском культурном центре в Пекине.

"Наши страны объединяет бережное отношение к исторической памяти, активное противодействие любым попыткам переписать историю Второй мировой войны или обелить военных преступников", - заявил Желоховцев на торжественном собрании, посвященном Дню Победы над милитаристской Японией, Дню победы китайского народа в войне сопротивления Японии и 80-летию победы в Курской битве. "В современной непростой международной обстановке особенно важно помнить суровые уроки истории" - добавил он. Российский дипломат отметил, что в годы войны народы двух стран сражались плечом к плечу против общей угрозы. "В тот период СССР был единственным государством, которое оказывало воюющему Китаю реальную помощь в борьбе с агрессией", - указал он.

Желоховцев также отметил, что в этом году жители России и многих стран мира отдают дань участникам битвы на Курской дуге, которая проходила летом 1943 году. "Мужество и профессионализм солдат и офицеров Красной Армии позволили остановить наступление фашистских войск", - подчеркнул он.

В торжественном мероприятии в Российском культурном центре в Пекине, помимо российских дипломатов, приняли участие представители различных китайских общественных организаций, любители советской и российской культуры, потомки участников войны сопротивления китайского народа Японии. Участники встречи почтили минутой молчания всех павших за свободу своих стран на фронтах Второй мировой войны.

Россия и Китай 3 сентября отмечают День Победы над милитаристской Японией и День победы в войне сопротивления китайского народа Японии соответственно. С 1937 по 1941 год СССР оказал масштабную помощь Китаю. Помимо вооружений, Советский Союз направил в соседнюю страну более 3 600 советских добровольцев - военных советников, летчиков и технических специалистов. Более 200 из них погибли в сражениях на китайской земле.

Победа в Курской битве ознаменовала коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны, который впервые наметился после поражения немецких захватчиков в сражении под Сталинградом. С августа 1943 года и до конца войны стратегическая инициатива находилась в руках Красной Армии, а фашистские войска были вынуждены отступать по всему фронту.