Собянин вручил награды ко Дню города группе заслуженных москвичей

В частности, среди награжденных - Валерий Баринов, артист драмы - ведущий мастер сцены Московского театра юного зрителя

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Мэр столицы Сергей Собянин вручил группе москвичей государственные награды Российской Федерации и награды Москвы, а также премии Москвы 2023 года в области литературы и искусства.

"Поздравляю вас с наступающим Днем города, 876-летием нашей Москвы, а вас с заслуженными наградами! <...> И сегодня, пользуясь случаем, я хотел сказать вам огромное спасибо и в вашем лице москвичам, всем поколениям москвичей, и сегодняшним, и молодым, и ветеранам, всем, кто сегодня трудится и живет в Москве. Спасибо вам огромное! Поздравляю вас!", - сказал Собянин перед вручением наград.

По словам мэра, история Москвы - это история людей, которые ее создавали во все времена. "От первых лет, когда появились первые строения, когда возводили кремлевские стены, когда отбивались от полчищ, недругов, когда воевали на подступах Москвы, защищая от врага, когда восстанавливали Москву, строили промышленность, науку, искусство, все это сделано руками москвичей. И сегодня это, наверное, актуально, как никогда. Потому что мы сегодня можем надеяться только на себя, на свои силы, умения, таланты, и москвичи это делают достойно", - отметил Собянин.

В 2023 году премий Москвы в области литературы и искусства удостоены 17 мастеров искусств в семи номинациях. В их числе награжден Валерий Баринов, артист драмы - ведущий мастер сцены Московского театра юного зрителя - за высокое исполнительское мастерство и большой вклад в развитие отечественного театрального искусства и кинематографа.

Премии присуждаются с 1992 года за создание наиболее талантливых, отличающихся новизной и оригинальностью произведений, получивших широкое общественное признание. Решение о присуждении премий принимает комиссия, состоящая из ведущих деятелей литературы и искусства.

Кроме того, мэр вручил группе москвичей государственные награды РФ и награды Москвы.