В Британии из-за изменения климата могут поселиться опасные для людей комары

Тигровые комары уже попадаются в специальные ловушки, которые используются для мониторинга ситуации, сообщает Агентство по безопасности в области здравоохранения Соединенного Королевства

ЛОНДОН, 5 сентября. /ТАСС/. Комары, переносящие тропические болезни, могут поселиться в Великобритании из-за потепления климата страны. С таким предупреждением выступило Агентство по безопасности в области здравоохранения Соединенного Королевства (UK Health Security Agency, UKHSA).

Как указывают эксперты, более продолжительное и жаркое лето может сделать страну подходящим местом для образования колоний так называемых тигровых комаров (Aedes albopictus), которые предпочитают селиться в городах и могут переносить многие опасные вирусы, в том числе вызывающие лихорадку денге и лихорадку Западного Нила. Этот вид уже обосновался на юге Европы - только во Франции за последние два года были отмечены 50 случаев заражения лихорадкой денге среди людей, не выезжавших за пределы страны. 1 сентября в Париже впервые провели масштабную операцию по борьбе с комарами, чтобы исключить возможность распространения болезни в столице.

UKHSA отмечает, что в Великобритании тигровые комары уже попадаются в специальные ловушки, которые агентство использует для мониторинга ситуации. Строящая прогнозы модель, созданная экспертами из Школы тропической медицины Ливерпуля, показывает, что в течение 50 лет тигровые комары поселятся в Уэльсе и на большей части территории Англии, присоединившись к 36 видам своих собратьев, которые уже обитают в королевстве.

"По мере изменения климата лето становится теплее, продолжительность сезонов удлиняется, и каждый раз, когда в страну прилетают комары, растет вероятность того, что они решат тут обосноваться", - заявил Sky News глава подразделения медицинской энтомологии UKHSA Джолион Медлок.

Лето 2018 года стало в Великобритании самым жарким за все историю наблюдений, ведущихся с 1884 года, а летом 2022 года в стране была впервые зафиксирована температура воздуха, превышающая 40 градусов. На этой неделе на юге Англии воздух прогреется до 32 градусов.