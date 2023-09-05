В Новой Зеландии врачи и стоматологи вышли на забастовку с требованием повысить зарплату

Министерство здравоохранения страны предложило медицинским работникам увеличить оплату труда до 10,5% в зависимости от стажа и квалификации

СИДНЕЙ, 5 сентября. /ТАСС/. Сотни новозеландских врачей и стоматологов провели двухчасовую забастовку с требованием повысить заработную плату. Как сообщила радиостанция Radio New Zealand, из-за протестов медиков больницам страны пришлось отменить более 250 операций и процедур.

Согласно заявлению отраслевого профсоюза, подобное решение принято из-за "зашедших в тупик переговоров с правительством по поводу увеличения заработной платы". Ранее в организации проинформировали, что врачи проведут также забастовки 13 и 21 сентября с требованием поднять им зарплату по меньшей мере на 7-8% и компенсировать фактическое снижение дохода на 11% из-за инфляции.

Министерство здравоохранения Новой Зеландии заявило, что предложило справедливое повышение зарплаты (от 6,5% до 10,5% в зависимости от стажа и квалификации), позволяющее в среднем нарастить фактический доход на сумму около 20 тыс. новозеландских долларов в год ($11,8 тыс.), и выплату единовременной премии в размере 4 тыс. новозеландских долларов ($2,4 тыс.). Однако, по словам президента новозеландской Ассоциации наемных медицинских специалистов Джулиана Вьяса, предлагаемое правительством повышение на деле означает "эффективное снижение заработной платы". "Но мы хотим, чтобы наша зарплата соответствовала уровню инфляции", - подчеркнул он.

Как ожидается, переговоры между новозеландским правительством и профсоюзом возобновятся 6 сентября.

Ранее в стране прошла забастовка медсестер, фельдшеров и акушерок, также требовавших улучшить условия труда и повысить размер его оплаты на 17%.

Средняя заработная плата врача-специалиста в Новой Зеландии в зависимости от квалификации и опыта составляет от 238 тыс. до 318 тыс. новозеландских долларов (от $136 тыс. до $188 тыс.) в год. Стоматолог зарабатывает от 115 тыс. до 135 тыс. новозеландских долларов (от $68 тыс. до $80 тыс.) в год.