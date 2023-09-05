Пробки в Ростове-на-Дону достигли девяти баллов из-за сильного дождя

По информации администрации города, частично перекрыта крупнейшая городская магистраль - улица Малиновского

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 сентября. /ТАСС/. Загруженность автомобильных дорог в Ростове-на-Дону достигла девяти баллов, следует из данных "Яндекс.Пробок". Транспорт двигается по улицам города медленно на фоне сильного дождя.

По данным на 09:00 мск, движение затруднено почти по всему городу, наиболее сложная ситуация на улицах Оганова, Вавилова, Дачной, Малиновского, проспектах Нагибина и Стачки, также движение парализовано практически на всех улицах центра города.

По информации администрации Ростова-на-Дону, из-за сильного дождя частично перекрыта крупнейшая городская магистраль - улица Малиновского, которую во время ливня подтапливает почти на полметра.

Ранее в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области объявили штормовое предупреждение из-за ливней в сочетании с грозой, градом и усилением ветра до 20 м/с. В Госавтоинспекции региона водителей призвали быть крайне внимательными на дороге, выбирать скорость движения в соответствии с конкретными погодными условиями, соблюдать безопасную дистанцию и боковой интервал, а также избегать резких маневров, которые могут привести к потере контроля над автомобилем.