Каждый седьмой опрошенный россиянин хотел бы, чтобы его дети жили в Москве

В результатах опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения говорится, что каждый десятый, думая о будущем своих детей, отдал бы предпочтение Санкт-Петербургу

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Каждый седьмой (14%) участник опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) хотел бы, чтобы его ребенок жил в Москве. Результаты опроса опубликованы на сайте центра.

"Согласно результатам опроса ВЦИОМ, каждый седьмой россиянин хотел бы, чтобы его ребенок жил в столице (14%). Максимальный показатель был зафиксирован в 2006 году, когда Москва фигурировала в ответах каждого пятого (19%). Каждый десятый, думая о будущем своих детей, сегодня отдал бы предпочтение "культурной столице" нашей Родины (10%) - Санкт-Петербургу, за весь период наблюдений эта доля практически не менялась. В общей сложности около четверти наших сограждан в качестве места жительства своих детей видят два главных мегаполиса России (24%)", - говорится в сообщении.

Еще 21% опрошенных предпочли бы, чтобы их дети жили в любом другом крупном городе России, примерно столько же выбрали бы небольшой город (23%). Каждый десятый хотел бы, чтобы его ребенок жил в сельской местности (10%), еще 7% дали ответ "за границей".

Согласно опросу, россияне видят Москву как город возможностей для достижения материального благополучия и обретения влияния в обществе. Так, 53% опрошенных считают, что в столице больше возможностей, чтобы обеспечить себе и своей семье достойный уровень материального положения, чем в регионах. Вместе с тем, мнение касательно образования разделилось почти поровну: 42% полагают, что образовательных возможностей больше в столице, 41% - что достойное образование можно с одинаковым успехом получить и в столице, и в других городах.

Что касается благоприятной экологии и решения жилищных проблем, то здесь респонденты выбирают регионы (67% и 48%).

Опрос проводился 25 августа, в нем приняли участие 1 600 россиян в возрасте от 18 лет.