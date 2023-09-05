Минтруд не поддержал инициативу о вводе сертификата для сбора детей в школу

В ведомстве указали, что регионы сами определяют дополнительные меры социальной поддержки

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Министерство труда и социальной защиты РФ не поддержало инициативу фракции "Справедливая Россия - За правду" о вводе федерального сертификата для малообеспеченных и многодетных семей для сбора детей в школу. Министерство указало, что субъекты РФ сами определяют дополнительные меры социальной поддержки, документ есть в распоряжении ТАСС.

Ранее справороссы предлагали ввести федеральный сертификат для малообеспеченных и многодетных семей для сбора детей в школу в размере 22,3 тыс. рублей для мальчиков и 26,8 тыс. рублей для девочек.

"Субъекты РФ вправе самостоятельно определять дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан, а также критерии нуждаемости, в том числе в вопросах обеспечения сборов в школу детей из малообеспеченных и многодетных семей", - отметили в министерстве.

Кроме того, в Минтруде добавили, что реализация предложения приведет к необходимости выделения дополнительных средств из федерального бюджета. "По оценке Минфина России, <...> дополнительные расходы федерального бюджета на реализацию предлагаемых изменений составят не менее 40 млрд рублей ежегодно, при этом оценка основных характеристик федерального бюджета на 2024-2026 годы, основанная на уточненном прогнозе социально-экономического развития РФ, не дает оснований изыскать дополнительные источники доходов федерального бюджета, достаточные для финансового обеспечения предлагаемых к принятию новых расходных обязательств РФ", - пояснили в министерстве.

Руководитель партии Сергей Миронов, в свою очередь, сообщил в своем Telegram-канале, что с учетом позиции министерства фракция при рассмотрении бюджета на 2024-й и последующие годы будет добиваться выделения необходимой суммы на предоставление единого сертификата малоимущим и многодетным семьям на сборы детей в школу. "Хотел бы напомнить коллегам по Госдуме, что, по Конституции, именно парламент определяет размер и цели бюджета. В наших силах изыскать средства на помощь гражданам - нашим избирателям", - подчеркнул Миронов.