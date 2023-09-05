В России в ходе акции "Сохраним лес" за год высадят 70 млн деревьев

Всего за время действия нацпроекта "Экология" было высажено более 220 млн деревьев, сообщили в пресс-службе заместителя председателя правительства Виктории Абрамченко

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Около 70 млн деревьев будет высажено в России в течение ближайшего года в ходе всероссийской акции "Сохраним лес", пятый сезон которой начался во вторник. Об этом сообщили в пресс-службе заместителя председателя правительства РФ Виктории Абрамченко со ссылкой на руководителя Рослесхоза Ивана Советникова.

"По словам главы Рослесхоза Ивана Советникова, в течение года в рамках акции, которая вносит важный вклад в борьбу с последствиями лесных пожаров, будет высажено порядка 70 млн деревьев. Так, старт акции также приурочен к традиционному всероссийскому конкурсу профессионального мастерства "Лучший лесной пожарный - 2023", - отметили в пресс-службе. Сообщается также, что всего за время действия национального проекта "Экология", в рамках которого проводится акция, было высажено более 220 млн деревьев. В нескольких регионах уже проведены стартовые мероприятия акции. Новые леса заложили в Архангельской, Костромской, Мурманской, Иркутской и Тверской областях.

"Пятый год подряд мы вместе будем восстанавливать лесные массивы в рамках национального проекта "Экология". За время существования проекта благодаря усилиям более 6 млн участников акции было высажено более 220 миллионов деревьев. В этом году смыслы акции расширились, к теме сохранения лесов организаторы подошли комплексно. Навести уборку в лесу, благоустроить лесные территории, присмотреть за уже высаженными деревьями - с этого года это все акция "Сохраним лес". Приглашаю всех поддержать акцию и внести свой вклад в сохранение нашего национального достояния - лесов России", - отметила Абрамченко, чьи слова цитирует пресс-служба.

Просветительская работа в новом сезоне предполагает проведение лесных дебатов с участием экспертов, тематических уроков о важности леса, лесных квестов, мастер-классов и фестивалей. В Белгороде для юных лесников организовали мастер-класс. В Республике Коми активисты провели уборки лесной зоны. В Липецком молодежном центре школьникам и студентам эксперты рассказали о роли лесов в сохранении климата, а в Ульяновске для ребят провели лесной квиз.

В акции участвует ряд общественных движений, включая "Движение первых" и "Экосистему". Общественное движение "Волонтеры леса" отметило старт акции своеобразным флешмобом - рассказав жителям городов об уникальных деревьях, которые растут в их населенных пунктах. В их числе Астраханский дуб и Вековая лиственница в Екатеринбурге, Дерево дружбы в Сочи, Гагаринский дуб в Москве. Участникам акции предложили обнять в этот день дерево, выложить пост с хештегом #обнимидерево и таким образом сказать природе спасибо за вклад лесов в экологию.

Об акции

Впервые всероссийскую акцию "Сохраним лес" провели в 2019 году. За четыре года к ней присоединилось 6 млн участников, которые высадили более 220 млн деревьев. Экологическая инициатива стала по праву считаться одной из крупнейших в России. Акция реализуется в рамках национального проекта "Экология". Организаторами акции выступают Минприроды РФ, Рослесхоз, всероссийское общественное движение "Волонтеры леса" при поддержке движения "Экосистема" и общероссийского движения детей и молодежи "Движение первых". Партнерами акции в 2023 году выступают "Сбер", Росатом, РЖД, ТМК и "Т Плюс".