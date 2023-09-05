Песков не комментирует возможность объявления выходным днем дату окончания Второй мировой

Пресс-секретарь президента отметил, что 3 сентября у главы государства Владимира Путина не было запланировано мемориальных мероприятий

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Вопрос о возможности объявления выходным днем даты окончания Второй мировой войны (3 сентября) не является прерогативой Кремля, отметил в беседе с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это не входит в прерогативу администрации президента, поэтому здесь ничего не могу сказать", - пояснил Песков.

Отвечая на уточняющий вопрос одного из журналистов, он рассказал, что в этом году 3 сентября у главы государства Владимира Путина не было запланировано мемориальных мероприятий, поэтому и не было информации о них на сайте Кремля.

Комментируя протесты со стороны Токио в связи с празднованием в РФ Дня Победы над милитаристской Японией также 3 сентября, Песков отметил: "В данном случае речь идет о нашей истории, истории, которая абсолютно очевидна, должна быть очевидна и для Японии, поэтому эти протесты мы, конечно, не можем [принимать во внимание]". "Что касается наших праздничных дней, тем более мемориальных, которые касаются Второй мировой войны, то для нас это будет праздником всегда", - заключил он.