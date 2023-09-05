Собянин: более 30 регионов РФ готовы внедрять технологии "Московской электронной школы"

Мэр подчеркнул, что следующим шагом развития "Московской электронной школы" станет создание персональной траектории обучения

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Более 30 регионов России выразили готовность внедрить технологии столичной образовательной платформы "Московская электронная школа" (МЭШ), сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на пленарном заседании V Форума социальных инноваций регионов, который открылся в столице в Гостином дворе.

"В этом году по поручению председателя правительства РФ было подписано соглашение, по которому "Московская электронная школа" стала основой для единого регионального решения для федеральной государственной информационной системы "Моя школа". <...> Уже 2023-2024 учебном году около 18 млн учащихся - 18% всех школьников страны, это 18 млн населения - будут охвачены "Московской электронно школой". И более 30 регионов сегодня выразили желание внедрять эту систему у себя", - сказал он.

Собянин отметил, что "Московская электронная школа" - это целая экосистема, в которой содержится более 1 млн электронных дневников у всех учащихся, свыше 400 тыс. электронных журналов. Ежедневно пользователи заходят в систему около 4,5 млн раз. "Библиотека МЭШ, созданная за последние 10 лет, содержит огромное количество контента. Если на первом этапе его создавали сами педагоги по принципу "Википедии", сегодня подгружаются материалы лучших разработчиков образовательного контента. В этом году туда подгружаются цифровые учебники с пятого по девятый классы, а затем [будут добавлены] по всем остальным классам", - добавил мэр.

Он подчеркнул, что следующим шагом развития "Московской электронной школы" станет создание персональной траектории обучения в помощь как талантливым ученикам, так и тем, кому нужна дополнительная поддержка в освоении учебных программ.

О форуме

V Форум социальных инноваций регионов проходит с 5 по 8 сентября на площадке Московского урбанистического форума в Гостином дворе. Его основная тема посвящена устойчивости современной России к вызовам времени. Соорганизаторами форума выступают Совет Федерации и правительство столицы.

Московский урбанфорум (МУФ) открылся в городе 1 августа. Четыре большие площадки - Гостиный двор, ЦВЗ "Манеж", парк "Зарядье" и "Лужники" - будут работать в столице до 10 сентября. Наряду с деловой программой в рамках форума проходит открытый фестиваль Urban Fest c лекциями, концертами, выставками и мастер-классами.

ТАСС выступает генеральным информационным агентством МУФ-2023.