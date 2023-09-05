В ЛНР в сентябре запустят систему долговременного ухода за пожилыми и инвалидами

Врио главы республики Леонид Пасечник отметил, что уже работающие по всей России решения в социальной сфере в регионе только начинают внедряться

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Система долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами будет запущена в Луганской Народной Республике (ЛНР) с сентября. Об этом сообщил врио главы Леонид Пасечник на Форуме социальных инноваций регионов в Москве.

"С сентября в республике стартует пилотный проект по внедрению системы долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами", - сказал он.

Пасечник отметил, что уже работающие по всей России решения в социальной сфере в регионе только начинают внедряться. "Это электронный документооборот, система "Госуслуги", платформа обратной связи "Решаем вместе", цифровизация школ и медицинских учреждений", - перечислил Пасечник.

По его словам, республике оказывают помощь 32 региона-шефа. "Регионы-шефы не только восстанавливают сотни объектов в наших городах и районах, но и помогают в оснащении школ и больниц современным оборудованием, проводят обучение для медиков, педагогов, социальных координаторов, делятся своим опытом и лучшими социальными практиками", - добавил он, выразив отдельную благодарность Москве, так как специалисты из столицы восстановили в Луганске более 200 инфраструктурных объектов из запланированных на этот год 213.

О форуме

V Форум социальных инноваций регионов проходит с 5 по 8 сентября на площадке Московского урбанистического форума в Гостином дворе. Его основная тема посвящена устойчивости современной России к вызовам времени. Соорганизаторами форума выступают Совет Федерации и правительство столицы.

Московский урбанфорум (МУФ) открылся в городе 1 августа. Четыре большие площадки - Гостиный двор, ЦВЗ "Манеж", парк "Зарядье" и "Лужники" - будут работать в столице до 10 сентября. Наряду с деловой программой в рамках форума проходит открытый фестиваль Urban Fest c лекциями, концертами, выставками и мастер-классами.

ТАСС выступает генеральным информационным агентством МУФ-2023.