Суд частично удовлетворил иск прокуратуры к правительству Хакасии по зарплатам педагогов

По информации прокуратуры региона, норматив финансового обеспечения для сельских школ республики, в рамках которого финансирование шло из расчета на число обучающихся, противоречил федеральному закону

ТАСС, 5 сентября. Верховный суд Хакасии частично удовлетворил иск прокуратуры региона к правительству республики, касающийся начислению зарплат педагогам. Об этом ТАСС сообщили в суде республики.

"Удовлетворили в части [требований]", - сообщил собеседник агентства. В то же время в прокуратуре заявили ТАСС, что основное требование, которое касалось уровня заработной платы, удовлетворили.

По информации прокуратуры региона, норматив финансового обеспечения для сельских школ республики, в рамках которого финансирование шло из расчета на число обучающихся, противоречил федеральному закону "Об образовании в РФ", который считает, что затраты в сельских и малокомплектных школах не должны зависеть от количества учеников.

Депутат госдумы по Хакасскому одномандатному округу Сергей Сокол ранее обратился к генеральному прокурору РФ Игорю Краснову в связи с тем, что власти региона взяли на себя обязательство провести педагогам перерасчет зарплат за несколько месяцев, но не сделали этого, несмотря на представление прокуратуры региона. Региональная прокуратура подала иски к Верховному совету республики и правительству Хакасии.

Ранее сообщалось, что Верховный суд Хакасии удовлетворил аналогичный иск к Верховному совету республики.