Минздрав планирует организовать выездные медосмотры на предприятиях

В регионы намерены направить 50 специализированных автомобилей, сообщил замглавы ведомства Евгений Камкин

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Минздрав России в ближайшее время планирует организовать проведение выездных профилактических медицинских осмотров на крупных предприятиях, для этих целей за счет Минпромторга в регионы направят 50 специализированных автомобилей в этом году. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Евгений Камкин на V Форуме социальных инноваций регионов.

"Последние инновации, которые планируется сделать, - это возможность организации прохождения профилактических медицинских осмотров у крупных работодателей на крупных предприятиях с применением выездных форм работы. Когда медицинские бригады, укомплектованные всем необходимым оборудованием, приезжают на предприятия, разворачивают кабинеты диспансеризации и профилактических осмотров, проводят все необходимые обследования, и с применением медицинских информационных систем все результаты обследований подгружаются в личный кабинет пациенту, и в ту медицинскую организацию, где пациент прикреплен по территориально-участковому принципу, чтобы в случае необходимости в дальнейшем получить все необходимые направления в медицинские организации", - сказал он.

Всего, по словам замминистра, диспансеризацию и профосмотры в этом году должны пройти 78 млн россиян, в следующем - почти 103 млн.