В Брянской области в музее установили судьбы около 200 заключенных концлагеря "Дулаг-142"

В пресс-службе музея сообщили, что в застенках "Дулага" погибли около 40 тыс. советских граждан

ТАСС, 5 сентября. Сотрудники Брянского государственного краеведческого музея благодаря карточкам учета военнопленных, которые вело немецкое командование, установили судьбы около 200 узников концлагеря "Дулаг-142". Об этом сообщили во вторник в пресс-службе музея.

"Сотрудники Брянского государственного краеведческого музея установили имена около двухсот бывших военнопленных лагеря "Дулаг-142". Судьбу узников удалось узнать благодаря карточкам учета военнопленных, которые вело немецкое командование, и другим документам, рассекреченным в последние годы. Эти сведения сейчас активно изучают сотрудники музея. Такая работа имеет важное значение в деле сохранения исторической памяти", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в музее, имена узников были установлены в период с мая по август 2023 года. "Лагерь "Дулаг-142", находившийся в годы Великой Отечественной войны на территории Володарского района Брянска, был пересылочным пунктом для пленных красноармейцев и мирных жителей. Условия содержания там были бесчеловечными, в застенках "Дулага" погибли около 40 тыс. советских граждан. Еще столько же были направлены в другие лагеря на территории Польши, Германии, Норвегии и других стран. И только теперь удалось установить путь узников в неволе", - отметили в музее.

"Дулаг-142" - единственный сохранившийся комплекс нацистского лагеря в России. В годы Великой Отечественной войны здесь располагался один из крупнейших фашистских концлагерей, через который прошли 80 тыс. военнопленных и мирных граждан.