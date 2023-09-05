Мурашко обещал рассмотреть предложение увеличить выплаты врачам в малых городах

Врио губернатора Чукотки Владислав Кузнецов отметил, что по итогам 2022 года показатель обеспеченности региона врачами составил 87%, средним медперсоналом - 77%

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Минздрав России рассмотрит предложение увеличить стимулирующие выплаты медработникам в малых городах. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на совещании по развитию дальневосточных городов, которое проводит президент РФ Владимир Путин.

На совещании врио губернатора Чукотки Владислав Кузнецов отметил, что по итогам 2022 года показатель обеспеченности региона врачами составил 87%, средним медперсоналом - 77%. При этом власти Чукотки рассчитывают, что к 2030 году обеспеченность будет оцениваться в 100%. Вместе с тем Кузнецов отметил проблему поиска и удержания узких специалистов. Он попросил Путина рассмотреть возможность увеличить стимулирующие выплаты для медицинских работников, трудящихся в городах с малым количеством населения.

"Стимулировать" населенные пункты, малые города, Анадырь - это до 15 тыс. населения, конечно же, нужно. Поэтому мы рассмотрим, у нас есть сегодня социальные выплаты для медицинских работников, которые мы установили для первичного звена. Посмотрим на наши финансовые показатели за 9 месяцев и дадим предложение", - сказал Мурашко.

"Хорошо, спасибо", - ответил министру Путин.