Песков прокомментировал обновление логотипа сайта президента в браузерах

Пресс-секретарь главы государства сообщил, что сайт постоянно развивается

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Развитие официального сайта президента РФ идет в постоянном режиме. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сказал ТАСС, комментируя обновление логотипа сайта в браузерах.

"Президентский сайт развивается постоянно", - ответил представитель Кремля на вопрос, ждут ли сайт и другие изменения дизайна.

Ранее логотип представлял из себя темно-синий кружок с изображением белого двуглавого орла. Теперь же в поисковиках отображается белая иконка с изображением золотого двуглавого орла. При этом других изменений дизайна на сайте пока нет, в чем убедился корреспондент ТАСС. Аватар официального Telegram-канала Кремля также остался прежним.