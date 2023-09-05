5 сентября, 16:42

Песков прокомментировал обновление логотипа сайта президента в браузерах

Михаил Метцель/ ТАСС
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ ТАСС

Пресс-секретарь главы государства сообщил, что сайт постоянно развивается

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Развитие официального сайта президента РФ идет в постоянном режиме. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сказал ТАСС, комментируя обновление логотипа сайта в браузерах.

"Президентский сайт развивается постоянно", - ответил представитель Кремля на вопрос, ждут ли сайт и другие изменения дизайна.

Ранее логотип представлял из себя темно-синий кружок с изображением белого двуглавого орла. Теперь же в поисковиках отображается белая иконка с изображением золотого двуглавого орла. При этом других изменений дизайна на сайте пока нет, в чем убедился корреспондент ТАСС. Аватар официального Telegram-канала Кремля также остался прежним. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
© Информационное агентство ТАСС
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