Губернатор Магаданской области рассказал Путину о синдроме отложенной жизни в регионе

По словам Сергея Носова, помочь с этим синдромом может и мастер-план

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Губернатор Магаданской области Сергей Носов пригласил президента России Владимира Путина открыть спортивный комплекс "Президентский". Носов также рассказал главе государства о синдроме отложенной жизни у местных жителей, помочь с которым в том числе сможет мастер-план.

"Разрешите от имени всех колымчан пригласить вас посетить Магадан, открыть ФОК "Президентский", лично увидеть изменения в нашем регионе и оценить красоту нашего края. Уверен, вы убедитесь, что традиционный ответ на приглашение посетить Колыму "лучше вы к нам", уже неактуален", - сказал он в ходе совещания по развитию дальневосточных городов, которое провел глава государства.

Глава региона также рассказал Путину о синдроме отложенной жизни у населения области, помочь с которым может и мастер-план. "Из значимых плюсов [региона] - хорошая экология, близость Охотского моря, высокая зарплата и быстрый карьерный рост, при этом все люди все равно планируют уезжать, отличительной чертой магаданцев был синдром отложенной жизни. Мы задались вопросом, что нужно сделать, чтобы город не превратился в вахту", - отметил губернатор.

Носов подчеркнул, что Магадан - это "компактный и удобный город", в нем проживает 73% населения области. Спорткомплекс "Президентский" строится в Магадане с применением механизма единой субсидии. Планируется, что в спорткомплексе будут проходить организованные и самостоятельные физкультурно-оздоровительные занятия, а также соревнования местного и регионального уровня по различным видам спорта: в универсальном зале - по баскетболу, волейболу и мини-футболу, на ледовой арене - турниры по хоккею и массовые катания на коньках, в бассейне организуют соревнования по плаванию.

Также Носов подчеркнул, что проекты уже подготовленного мастер-плана Магадана позволят обеспечить развитие экономики города и создадут современные условия для жизни и работы населения.

Одним из ключевых проектов мастер-плана является развитие рыбного порта, который ранее предоставлял полный комплекс обслуживания судов и принимал рыболовецкий флот регионов Дальнего Востока, осуществлялась береговая переработка морепродуктов. К началу 2000-х причалы порта пришли в негодность, прилегающая акватория стала небезопасной из-за затонувших судов. В настоящее время ведется расчистка акватории, сформирован рыбный кластер, в развитие которого инвесторы уже вложили 10 млрд рублей. Для того чтобы сделать рыбопромысловую отрасль значимой для экономики города, планируется обеспечить порт гидротехнической инфраструктурой.