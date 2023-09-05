Опыт Заполярья в развитии соцпространств "Сопки" можно перенести на регионы Арктики

В таких социальных пространствах семьи могут обмениваться опытом, а молодежь - бесплатно заниматься творчеством и спортом

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Опыт Мурманской области в развитии социальных пространств, объединенных брендом "Сопки", в которых семьи могут обмениваться опытом, а молодежь - бесплатно заниматься творчеством и спортом, можно масштабировать и на другие арктические регионы России. Об этом сообщила ТАСС вице-губернатор Заполярья Елена Дягилева, которая представила проект кластера соцпространств на V Форуме социальных инноваций регионов.

"Сеть социальных пространств "Сопки" - это эффективная форма повышения качества жизни в регионах, особенно это касается Арктической зоны РФ, где множество населенных пунктов находятся в труднодоступных местах, где расположены закрытые военные гарнизоны. Обычно в подобных муниципалитетах не хватает мест для проведения досуга. В Мурманской области мы с 2021 года решаем эту проблему, и можем свой опыт передать и другим регионам Арктики", - сказала Дягилева.

Что такое "Сопки"?

Она отметила, что идея подобного социального пространства возникла у самих жителей региона, которые на встречах с губернатором Андреем Чибисом, в социальных сетях транслировали запрос о создании новых комфортных и бесплатных мест для проведения досуга. Их пожелания были оформлены в виде регионального плана "На Севере - жить", в рамках которого северяне могут сами выбирать приоритетные направления развития области. Основная задача - увеличить число возможностей для молодых северян, чтобы сделать Мурманскую область более комфортной, привлекательной для проживания, что актуально и для других регионов арктической зоны России.

В 2021 году появились первые "Сопки" - творческие пространства для досуга молодежи, через год к ним добавились современные тренажерные залы, где северяне до 35 лет могут бесплатно заниматься спортом. В 2023 году в Мурманской области откроются первые три семейных центра, где можно отдохнуть, обсудить вопросы воспитания и получить консультацию различных специалистов. Все это власти Заполярья объединили брендом "Сопки".

"Сопки" создаются на базе готовых площадок и не требуют много времени и инвестиций на реализацию - всего полгода и от 5 до 10 млн рублей на создание. В отличие от строительства, например, полноценных физкультурно-оздоровительных комплексов, которое требует от 400 млн до 1,5 млрд рублей и занимает минимум полтора-два года. До конца года у нас в регионе будут действовать свыше 40 таких социальных пространств - это "Сопки", "Сопки. Спорт", "Сопки. Семья". Один из залов "Сопки. Спорт" мы создали в подшефном районе Запорожской области", - рассказала Дягилева.

Важность соцпространств для малых городов

Вице-губернатор Заполярья добавила, что подобные пространства особенно важны в малонаселенных, труднодоступных муниципалитетах и закрытых гарнизонах Заполярья. Особой популярностью в таких муниципалитетах пользуются "Сопки. Спорт". С ноября 2022 года после открытия первых спортивных пространств их посетили более 50 тыс. человек. Порядка 14,5 тыс. северян являются постоянными посетителями спортивных "Сопок".

"Мы видим какой отклик идет от "Сопок" у местных жителей. Особенно из малых населенных пунктов, где нет масштабных спортивных объектов. "Сопки. Спорт" располагаются всего на 50-100 квадратных метрах. Причем единый подход идет не только к брендированию. Это единая цветовая гамма, пространства должны узнаваться в любом населенном пункте. Также это единый набор спортинвентаря, силовых и кардиотренажеров, чтобы во всех муниципалитетах не было такого, что чего-то есть, а чего-то нет", - сказала Дягилева, отметив, что пространства "Сопок" полностью содержатся на средства из городских бюджетов.

Семейное пространство по типу одного окна

Отдельный акцент на жителей закрытых военных гарнизонов (ЗАТО), в которых проживают военнослужащие и члены их семей, составляющие порядка 30% всего населения Мурманской области, был сделан при создании пространств "Сопки. Семья", которые появятся по поручению главы региона Андрея Чибиса в этом году в трех муниципалитетах: в Мурманске, ЗАТО Североморск и ЗАТО Александровск. Выбор был не случаен: зачастую именно в военных гарнизонах молодые матери, оказываясь вдали от родных и друзей, сталкиваются с дефицитом общения и нуждаются в поддержке.

"Сопки. Семья" позволяют молодым мамам приходить туда со своим ребенком. Там можно получить как развивающие занятия для ребенка, так и какие-либо услуги педагогов, соцработников, врачей, психологов и других профильных специалистов, что является отголоском семейных МФЦ. Конечно, также идет поддержка семей участников СВО, когда молодая мама, оставляя ребенка педагогу, сама может проконсультироваться у куратора семей участников спецоперации", - пояснила Дягилева.

Вице-губернатор добавила, что в "Сопках. Семья" проходят тематические недели семейного права и социальной защиты, здоровья матери и ребенка, обучения и развивающего досуга, культуры и краеведения. Единое семейное пространство - возможность для молодых семей региона получить решение "под ключ" без масштабной трансформации социальной сферы, объемных инвестиций и в короткие сроки.

"Проект "Сопки" продолжает развиваться, у нас приходят новые запросы от граждан, которые мы далее формируем в задачи. Суть всего проекта - это быстрое решение запросов нашего населения, чтобы наши молодые семьи чувствовали поддержку, а молодежь могла найти себе применение и хорошо отдохнуть с пользой для здоровья. При этом продолжая с желанием жить в Заполярье, которое полностью находится в Арктической зоне РФ", - заключила Дягилева.