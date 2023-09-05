В Якутии на играх "Дети Азии" ожидаются представители 35 стран

Глава региона Айсен Николаев сообщил, что всего в мероприятии примут участие более 2,8 тыс. человек

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Власти Якутии ожидают приезд представителей не менее 35 стран на VIII Международные спортивные игры "Дети Азии", которые пройдут в следующем году в Якутске. Об этом сообщил глава Якутии Айсен Николаев в ходе совещания по развитию дальневосточных городов, которое провел президент России Владимир Путин.

"В 2024 году <…> Якутск примет VIII Международные игры "Дети Азии". <…> Этот проект почти 30 лет объединяет детей со всей Азии и регионов России. Сегодня это единственный международный мультиспортивный проект для детей, и мы гордимся тем, что он именно наш, российский. На играх ожидается приезд не менее 35 стран, примут участие более 2,8 тыс.человек", - сказал он.

Также Николаев пригласил главу государства на открытие Игр. "Мы со своей стороны сделаем все, чтобы предстоящие игры стали лучшими за всю историю", - добавил глава республики.

Международные спортивные игры "Дети Азии" учреждены и впервые проведены в Якутии в 1996 году в честь столетия современного олимпийского движения. В восьмой раз спортивные игры планируется провести в Якутске с 25 июня по 7 июля 2024 года.