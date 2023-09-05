Глава Карелии поручил ускорить начало строительства моста к 800-летию крещения карелов

Артур Парфенчиков также отметил, что строительству нового объекта нужно дать приоритет, так как территория Приладожья станет одним из центров празднования

ПЕТРОЗАВОДСК, 5 сентября. /ТАСС/. Глава Карелии Артур Парфенчиков поручил региональному Минтрансу ускорить начало строительства нового моста на остров Риеккалансаари в Приладожье. Его строительство должны были начать в 2027 году, однако глава региона предложил сдвинуть сроки с учетом празднования 800-летия крещения карелов, сообщил он во время прямой линии в ЦУРе.

"Это важное событие для всей России, <...> там же был Николо-Сердобольский погост очень-очень давно. Поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы мост появился к празднику, а не в момент праздника мы начали стройку. Давайте поработаем, может быть сдвинуть опять финансирование соответствующее", - сказал он.

Сейчас остров и материковую часть, которые расположены в Сортавальском районе, соединяет требующий замены понтонный мост. Парфенчиков подчеркнул, что строительству нового объекта нужно дать приоритет, так как территория Приладожья станет одним из центров празднования 800-летия крещения карелов.

По словам министра по дорожному хозяйству, транспорту и связи, уже есть федеральное постановление, предусматривающее выделение средств на первоначальный этап работ к 2027 году. Тем не менее график попробуют скорректировать с учетом предстоящего праздника. Ранее региону уже одобрили федеральный кредит в 1,5 млрд рублей на опережающий ремонт дорог, к работам на которых изначально планировали приступить только в 2024 году.

По данным правительства Карелии, в 2023 году республика подошла к историческому максимуму объемов дорожного фонда, который сегодня составляет более 13,5 млрд рублей. Увеличилось и количество реализуемых объектов в сфере дорожного хозяйства: если в 2017 году в работе было 12 объектов, то сейчас - 106. Всего в этом году планируют отремонтировать около 360 км автодорог.

Празднование 800-летия крещения карелов в России запланировано на 2027 год, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Властям регионов и местному самоуправлению рекомендовано принять участие в подготовке и проведении праздника. Основные мероприятия пройдут в Карелии. Как ранее сообщал глава республики, в план мероприятий планируют включить фестивали, выставки, издание книг и реставрацию церквей. Кроме того, параллельно прорабатывается вопрос об инфраструктурных, социальных и культурных объектах, которые смогут дополнительно привести в порядок.