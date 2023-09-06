В Подмосковье на 200 пешеходных переходах установили дополнительную подсветку

Работы проводились в Одинцовском, Богородском, Сергиево-Посадском и других городских округах

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Более 200 пешеходных переходов в Московской области оснастили дополнительной подсветкой для повышения безопасности пешеходов. Об этом сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

"Уже несколько лет в Подмосковье мы применяем подсветку разного уровня на пешеходных переходах, в этом году работу продолжили и обустроили еще 200 подсвеченных переходов в населенных пунктах. Подсветка улучшает видимость как перехода, так и подхода к нему, привлекая внимание водителей и повышая безопасность пешеходов в темное время суток и при ухудшении погодных условий - это особенно актуально осенью", - привели в тексте слова зампреда правительства - министра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексея Гержика.

Как отметили в пресс-службе, подсветку установили как в малых населенных пунктах, так и в черте городов. Работы проводились в Одинцовском, Богородском, Сергиево-Посадском и других городских округах Подмосковья.