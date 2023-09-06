Эксперт указал на научный потенциал курса об основах российской государственности

Член-корреспондент РАН Андрей Шутов отметил, что введение курса в образовательные программы означает возврат в социально-гуманитарные науки ценностных оснований, основанных на отечественных национальных интересах

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Курс "Основы российской государственности", который стартовал в российских вузах с 1 сентября, может иметь научный потенциал, так как понятие государственности включает в себя не только совокупность учреждений, но и идеологию, мировоззрение и ценности. Такое мнение высказал декан факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова, председатель совета директоров Экспертного института социальных исследований, член-корреспондент РАН Андрей Шутов.

Он пояснил, что все крупные научные открытия, в том числе в социальных и гуманитарных науках, делались на стыке различных предметных полей.

"И в этом я усматриваю эвристичность этого курса, который сейчас заявлен как учебный курс, а потом, я убежден в этом, может иметь и научный потенциал. Поскольку государственность - это шире, чем понимание институционального государства как некой совокупности учреждений, людей, которые там работают. Это и идеология, это и мировоззрение, это и что самое важное, ценности", - сказал он на пресс-конференции, посвященной презентации курса.

По словам Шутова, введение курса в образовательные программы означает возврат в социально-гуманитарные науки ценностных оснований, основанных на отечественных национальных интересах.

Как отметила в ходе мероприятия замглавы Минобрнауки РФ Ольга Петрова, курс будет обновляться с течением времени, в него будут добавляться методические материалы. "Мы не можем сказать, что всю работу сделали, курс вышел в свет, студенты начали его изучать - нет. Мы эту работу будем продолжать, мы и методические материалы будем добавлять, и совместно с обществом "Знание" дописывать ролики", - сказала она.

О курсе

В конце января президент России поручил Минобрнауки разработать и включить этот курс в программы высшего образования, а нормативная база для этого была подготовлена ранее, в том числе поправками к Конституции РФ и указом о национальных целях развития России до 2030 года.

Разработкой курса занимается проект "ДНК России", который реализуется при поддержке Минобрнауки, в его работу в настоящее время вовлечены более 2 тыс. преподавателей социально-гуманитарных дисциплин. Как сообщал ТАСС научный руководитель проекта Андрей Полосин, вузам на выбор предложено не менее трех учебных пособий по курсу.

Сам курс состоит из пяти разделов, общая его аудиторная продолжительность составит 52 часа, следует из проекта концепции курса. Также в рамках курса предусмотрено 20 часов для самостоятельной работы, таким образом, общая его продолжительность составит 72 часа.