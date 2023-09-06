Синоптики рассказали, какая погода ожидает жителей Сибири 7 сентября

В ближайшие три дня ожидаются ночные заморозки

ТАСС, 6 сентября. Штормовое предупреждение из-за дождей, гроз и ветра объявили 7 сентября в Томской, Кемеровской, Иркутской областях, Красноярском крае, Республиках Тыва и Хакасия. Кроме того, в ближайшие три дня ожидаются ночные заморозки в Иркутской и Омской областях, сообщили в региональных ЦГМС и УГМС.

"Сутки 7 сентября по области ожидаются кратковременные дожди, грозы, при грозах сильные дожди, ливни, град", - сказано на сайте Томского ЦГМС.

В Кемеровской области 7 сентября ожидаются кратковременные, ночью местами сильные дожди и грозы, ветер с порывами до 13 м/с. По данным Среднесибирского УГМС, 7 сентября в Эвенкийском муниципальном районе, в центральных и южных районах Красноярского края и в Туве ночью и утром местами ожидается туман, днем в центральных и южных районах и в Туве местами грозы, в Республике Хакасия днем местами порывы западного ветра 15-18 м/с, в Республике Тыва днем местами порывы северо-западного ветра 15-20 м/с.

По данным Иркутского УГМС, сильные дожди, ливни, грозы, усиление северо-западного ветра до 15-18 м/с также ожидаются в южных районах Иркутской области 7 сентября. В отдельных районах 7-9 сентября ожидаются заморозки минус 2-7 градусов. В пресс-службе горадминистрации сообщили, что дожди продолжатся 8 и 9 сентября. Коммунальные службы переведены на усиленный режим работы.

Как сообщило Обь-Иртышское УГМС, в Омской области в ближайшие три дня по ночам ожидаются заморозки в приземном слое до минус 5 градусов. Температура ночью составит плюс 2-7 градусов.